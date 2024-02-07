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Верховна Рада ухвалила законопроєкт про медзабезпечення ЗСУ на основі стандартів НАТО

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про медзабезпечення ЗСУ на основі стандартів НАТО
Фото: Depositphotos

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому проєкт Закону №10343 Про організацію належного рівня медичного забезпечення Збройних Сил України.

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Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що цей законопроєкт є важливим кроком на шляху до забезпечення високого рівня медичної допомоги для українських військовослужбовців, адаптованого до найкращих міжнародних практик.

"Він не лише покращить якість домедичної та догоспітальної допомоги, але й забезпечить більш ефективне використання ресурсів, оптимізацію лікувальних процесів та, що найважливіше, збереження життів українських захисників", – пояснила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Згідно з повідомленням, документ, зокрема, дозволить Міністерству оборони формувати стандарти домедичної та догоспітальної допомоги, виходячи з вимог НАТО. Міністерство охорони здоров'я, натомість, зможе зосередитися на розробці протоколів та стандартів для госпітального етапу лікування.

"Це дуже важливий крок уперед у зміцненні обороноздатності України та її стратегічному курсі на євроатлантичну інтеграцію", – підсумувала заступниця міністра оборони.

Очікується, що ухвалення закону сприятиме затвердженню мінімальних вимог та стандартів якості спеціалізованих медичних виробів, що застосовуються силами безпеки і силами оборони в тактичних умовах (під час ведення бойових дій), визначенню переліку таких медичних виробів, та у підсумку задоволенню потреби в забезпеченні військових частин сучасним та якісним медичним майном.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада на своєму засіданні підтримала урядовий законопроєкт про посилення мобілізації №10449 у першому читанні.

Напередодні Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики визнав, що окремі норми законопроєкту №10449 щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби не відповідають вимогам антикорупційного законодавства.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що нова версія законопроєкту про мобілізацію містить норми, які суперечать Конституції, але закликав депутатів ухвалити документ у першому читанні.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко