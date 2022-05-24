Власти непризнанной "ПМР" обвинили Молдову в организации поджога военкомата в Тирасполе

Власти непризнанной “Приднестровской молдавской республики” обвинили Молдову в организации поджога военкомата в Тирасполе ночью 13 мая. Об этом сообщает молдовское издание Newsmaker.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Следственные органы Приднестровья обвиняют человека, связанного с "одной из силовых структур Молдовы" в организации поджога военкомата в Тирасполе, который произошел ночью 13 мая. Министерство внутренних дел Приднестровья опубликовало вечером 23 мая видеосюжет в котором изложены факты, как утверждается, совместного расследования МВД, МГБ и Следственного комитета Приднестровья", — пишет издание.

В ролике, опубликованном сепаратистами, приводятся слова подозреваемого в поджоге гражданина Молдовы, который рассказывает, что бросил бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата по заданию человека, связанного с силовыми структурами Молдовы.

Напомним, 27 апреля в Приднестровье сообщили о стрельбе в селе на украинско-молдавской границе - возле села Колбасная, где находятся российские склады с боеприпасами.

Ранее, 26 апреля, в Приднестровье прогремели новые взрывы, из-за них были выведены из строя две антенны радиоцентра, выполнявшие функцию ретрансляции российского радиоэфира.

Служба информации и безопасности Молдовы созвала срочное заседание. В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что произошедшие взрывы — предлог для создания напряженности в приднестровском регионе.