Влада невизнаної "ПМР" звинуватила Молдову в організації підпалу військкомату в Тирасполі

Влада невизнаної "Придністровської молдавської республіки" звинуватила Молдову в організації підпалу військкомату в Тирасполі вночі 13 травня. Про це повідомляє молдовське видання Newsmaker.

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"Слідчі органи "Придністров'я" звинувачують людину, пов'язану з "одною з силових структур Молдови" в організації підпалу військкомату в Тирасполі, який стався вночі 13 травня. Міністерство внутрішніх справ Придністров'я опублікувало ввечері 23 травня відеосюжет у якому викладено факти, як стверджується, спільного розслідування МДБ та Слідчого комітету Придністров'я», — пише видання.

У ролику, опублікованому сепаратистами, наводяться слова підозрюваного у підпалі громадянина Молдови, який розповідає, що кинув пляшки із запалювальною сумішшю до будівлі військкомату за завданням людини, пов'язаної із силовими структурами Молдови.

Нагадаємо, 27 квітня у Придністров'ї повідомили про стрілянину в селі на українсько-молдовському кордоні - біля села Ковбасна, де знаходяться російські склади з боєприпасами.

Раніше, 26 квітня, у Придністров'ї прогриміли нові вибухи, через них було виведено з ладу дві антени радіоцентру, які виконували функцію ретрансляції російського радіоефіру.

Служба інформації та безпеки Молдови скликала термінове засідання. У Бюро реінтеграції Молдови заявили, що вибухи, що відбулися, — привід для створення напруженості в придністровському регіоні.