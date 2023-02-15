Власти Швейцарии хотят конфисковать замороженные активы окружения Януковича на €130 миллионов

Федеральный совет Швейцарии 15 февраля решило инициировать административное производство по конфискации активов на сумму в общей сложности более 130 миллионов швейцарских франков (около 132 миллиона евро), замороженных в Швейцарии после смены власти в Украине в феврале 2014 года.

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Как говорится в сообщении швейцарского правительства, оно дало соответствующее поручение Министерству финансов подать соответствующие иски о конфискации в Федеральный административный суд.

"Целью разбирательства является конфискация активов политически значимых лиц и их близких сообщников, предположительно имеющих незаконное происхождение. Причастные к делу люди были связаны с бывшим президентом Виктором Януковичем, свергнутым в феврале 2014 года в ходе украинской революции", - отмечается в нем.

Отмечается, что вскоре после начала военной агрессии России против Украины в 2022 году Федеральный совет приступил к рассмотрению дел, в которых может быть инициирована процедура конфискации в соответствии с местным законом об иностранных незаконных активах.

25 мая 2022 года правительство дало Минфину указание начать первое производство по конфискации примерно 100 миллионов франков. После дальнейших обсуждений было поручено инициировать конфискацию еще 30 миллионов франков.

"Активы останутся замороженными до принятия окончательного решения о конфискации системой административного правосудия Швейцарии. Любые активы, которые в конечном итоге будут конфискованы, будут возвращены украинскому народу в соответствии с международным соглашением", - заявили в швейцарском правительстве.

Процедура конфискации активов применяется в Швейцарии лишь в исключительных обстоятельствах: закон уполномочивает Федеральный административный суд (а в случае апелляции и Федеральный верховный суд) конфисковывать активы политически значимых лиц, но только при соблюдении строгих условий. В частности, необходимо, чтобы судебная система иностранного государства пыталась конфисковать активы, но не смогла этого сделать.

Напомним при этом, что в декабре Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил административный иск Министерства юстиции, поданный в отношении Януковича и приближенных к нему лиц, решив взыскать в доход государства определенное движимое, недвижимое имущество и средства.