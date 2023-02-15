Влада Швейцарії хоче конфіскувати заморожені активи оточення Януковича на €130 мільйонів

Федеральна рада Швейцарії 15 лютого вирішила ініціювати адміністративне провадження щодо конфіскації активів на суму загалом понад 130 мільйонів швейцарських франків (близько 132 мільйони євро), заморожених у Швейцарії після зміни влади в Україні в лютому 2014 року.

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Як йдеться у повідомленні швейцарського уряду, він дав відповідне доручення Міністерству фінансів подати відповідні позови щодо конфіскації до Федерального адміністративного суду.

"Метою розгляду є конфіскація активів політично значущих осіб та їхніх близьких спільників, які, ймовірно, мають незаконне походження. Причетні до справи люди були пов'язані з колишнім президентом Віктором Януковичем, поваленим у лютому 2014 року під час української революції", - наголошується в ньому.

Зазначається, що незабаром після початку військової агресії Росії проти України у 2022 році Федеральна рада розпочала розгляд справ, в яких може бути ініційована процедура конфіскації відповідно до місцевого закону про іноземні незаконні активи.

25 травня 2022 року уряд дав Мінфіну вказівку розпочати перше провадження за конфіскацією приблизно 100 мільйонів франків. Після подальших обговорень йому було доручено ініціювати конфіскацію ще 30 мільйонів франків.

"Активи залишаться замороженими до ухвалення остаточного рішення про конфіскацію системою адміністративного правосуддя Швейцарії. Будь-які активи, які зрештою будуть конфісковані, будуть повернуті українському народу відповідно до міжнародної угоди", - заявили у швейцарському уряді.

Процедура конфіскації активів застосовується у Швейцарії лише у виняткових обставин: закон уповноважує Федеральний адміністративний суд (а разі апеляції і Федеральний верховний суд) конфіскувати активи політично значимих осіб, але за дотримання суворих умов. Зокрема необхідно, щоб судова система іноземної держави намагалася конфіскувати активи, але не змогла цього зробити.

Нагадаємо при цьому, що в грудні Вищий антикорупційний суд України задовольнив адміністративний позов Міністерства юстиції, поданий стосовно Януковича і наближених до нього осіб, вирішивши стягнути в дохід держави певне рухоме, нерухоме майно та кошти.