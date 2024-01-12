Во Львове призывают подписывать контракты с конкретными войсками ВСУ за денежное вознаграждение

За подписание контракта с десантно-штурмовыми войсками и морской пехотой будет выплачиваться по 50 тысяч гривен.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"50 тысяч гривен от громады Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями Десантно-Штурмовых войск и морской пехотой", - говорится в сообщении.

По его словам, такое решение было принято сегодня, 12 января, на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета.

"Пусть это будет дополнительной мотивацией и поддержкой для наших ребят, которые решили стать на защиту Украины", – добавил городской глава.

Во Львовском городском совете отмечают, что одноразовую выплату в размере 50 тысяч гривен получат те, кто состоит на военном учете на территории Львовской городской территориальной громады и подписал контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой.

"У этих войск специфические задачи - "проламывать" оборону врага. Поэтому если туда люди будут приходить сами, осознанно, то от города такая мотивация очень важна. Мы не ожидаем сразу больших результатов, но это уже что-то", - объясняет начальник Галицко-Франковского Центра комплектования Львова, полковник Сергей Кучинский.

В городском совете сообщили, что Управление соцзащиты уже работает над порядком предоставления единовременной выплаты, и на ближайшем пленарном заседании сессии этот вопрос будет рассмотрен депутатами.

В конце ноября 2023 года еще в одном украинском городе - Одессе, приняли решение о выделении денежной помощи в размере 20 тысяч гривен каждому, кто мобилизуется в ряды ВСУ.

Мобилизация в Украине: отзыв скандального законопроекта

В конце декабря 2023 года Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагались изменения в процессах мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Среди прочего были прописаны изменение призывного возраста с 27 до 25 лет и отмена права на отсрочку для людей с 3 группой инвалидности.

Также правительство предлагало ограничить ряд гражданских прав для военнообязанных и резервистов, вовремя не прибывших в воинские части.

Законопроект вызвал на себя значительную критику со стороны общества и политиков. В итоге 11 января глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил, что законопроект вернули правительству на доработку.

Однако представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что это правительство отозвало документ. Слова Мельничука подтверждает и информация в карточке законопроекта на сайте парламента, где указан статус "Проект отозван".

Вечером 11 января глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что ведомство подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации.

По его словам, в документе учтены все предложения, согласованные с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Чиновник отметил, что Минобороны готово вносить законопроект на согласование правительства в ближайшее время.

Фото: ua.depositphotos.com