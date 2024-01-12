У Львові закликають підписувати контракти з конкретними військами ЗСУ за грошову винагороду

За підписання контракту з десантно-штурмовими військами та морською піхотою будуть виплачувати по 50 тисяч гривень.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою", - йдеться у повідомленні.

За його словами, таке рішення прийняли сьогодні, 12 січня, на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради.

"Нехай це буде додатковою мотивацією та підтримкою для наших хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України", - додав міський голова.

У Львівській міській раді зазначають, що одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень отримають ті, хто перебуває на військовому обліку на території Львівської міської територіальної громади та підписав контракт з військовими частинами десантно-штурмових військ та морською піхотою.

"Ці війська мають специфічні завдання – "проламувати" оборону ворога. Тож якщо туди люди приходитимуть самі, усвідомлено, то від міста така мотивація є дуже важлива. Ми не очікуємо одразу великих результатів, але це вже щось", – пояснює начальник Галицько-Франківського Центру комплектування Львова, полковник Сергій Кучинський.

У міській раді повідомили, що Управління соцзахисту вже працює над порядком надання одноразової виплати, і на найближчому пленарному засіданні сесії це питання розглянуть депутати.

У кінці листопада 2023 року ще в одному українському місті – Одесі, ухвалили рішення про виділення грошової допомоги у розмірі 20 тисяч гривень кожному, хто мобілізується до лав ЗСУ.

Мобілізація в Україні: відкликання скандального законопроєкту

У кінці грудня 2023 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонувалися зміни до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Серед іншого були прописані зміна призовного віку з 27 до 25 років та скасування права на відстрочку для людей із 3-ю групою інвалідності.

Також уряд пропонував обмежити низку громадянських прав для військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин.

Законопроєкт викликав на себе значну критику з боку суспільства та політиків. У підсумку 11 січня голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт повернули уряду на доопрацювання.

Проте представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив, що це уряд відкликав документ. Слова Мельничука підтверджує й інформація в картці законопроєкта на сайті парламенту, де вказано статус "Проєкт відкликано".

Ввечері 11 січня голова Міноборони України Рустем Умєров повідомив, що відомство підготувало нову редакцію законопроекту про мобілізацію.

За його словами, в документі враховано всі пропозиції, погоджені з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Чиновник зазначив, що Міноборони готове вносити законопроєкт на погодження уряду найближчим часом.

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