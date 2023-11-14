Водители выбирают другие направления: на еще одном пункте пропуска образовалась очередь из грузовиков

Возле еще одного пункта пропуска, а именно польского "Шегини" отмечается накопление грузовиков из-за того, что водители выбирают альтернативные маршруты через блокаду польских перевозчиков.

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ", ссылаясь на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

По его словам, на направлении "Шегини" утром было около 1100 автомобилей. Очевидно, что водители выбирают другие маршруты из-за действий польских перевозчиков, поэтому наблюдается скопление грузовиков напротив другого пункта пропуска.

С польской стороны, ожидая пересечение границы в Украину, это касается направления пункта пропуска "Шегини". По информации Демченко, ранее указанных суток через "Шегини" прошло около 300 въехавших в Украину грузовых транспортных средств.

Издание The Guardian ранее сообщало, что из-за забастовки на забастовку на польской границе, значительная часть водителей решила воспользоваться пунктами пропуска через Словакию, что в результате спровоцировало 18-километровую очередь на ЧП Вышнее Немецкое.

По информации ГНСУ, больше транспортных средств сосредоточено на границе в направлении пункта пропуска "Ягодин", где ожидает около 1300 грузовиков. Также возникают очереди по 500 грузовых автомобилей в направлениях ЧП "Краковец" и "Рава-Русская".

Напомним, что Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнение требования польских перевозчиков, протестующих с 6 ноября, о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.

Впрочем, 11 ноября было сообщено о согласование с польской стороной функционирование полос для пустого транспорта в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" и обновление функционала системы "ЕЧЕРГ", благодаря чему теперь есть возможность заменять водителя для пустых грузовиков.

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