Водії обирають інші напрямки: на ще одному пункті пропуску утворилася черга з вантажівок

Біля ще одного пункту пропуску, а саме - польського "Шегині" відзначається накопичення вантажівок через те, що водії обирають альтернативні маршрути через блокаду польських перевізників.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

За його словами, на напрямку "Шегині" вранці було близько 1100 автомобілів. Очевидно, що водії вибирають інші маршрути через дії польських перевізників, тому спостерігається скупчення вантажівок навпроти іншого пункту пропуску.

З польського боку, очікуючи перетин кордону в Україну, це стосується напрямку пункту пропуску "Шегині". За інформацією Демченка, раніше зазначеної доби через "Шегині" пройшло близько 300 вантажних транспортних засобів, які в'їхали в Україну.

Видання The Guardian раніше повідомляло, що через страйк на страйк на польському кордоні, значна частина водіїв вирішила скористатися пунктами пропуску через Словаччину, що в результаті спровокувало 18-кілометрову чергу на ПП Вишнє Немецьке.

За інформацією ДПСУ, найбільше транспортних засобів зосереджено на кордоні в напрямку пункту пропуску "Ягодин", де очікує близько 1300 вантажівок. Також виникають черги по 500 вантажних автомобілів у напрямках ПП "Краківець" і "Рава-Руська".

Нагадаємо, що Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.

Втім, 11 листопада було повідомлено про узгодження з польською стороною функціонування смуг для порожнього транспорту в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та оновлення функціоналу системи "єЧерга", завдяки чому тепер є можливість замінювати водія для порожніх вантажівок.

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