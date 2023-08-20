Войска РФ планируют заселить оккупированный Мариуполь россиянами

Российская оккупационная администрация разработала "план развития для временно оккупированного Мариуполя, направленный на увеличение населения города примерно на 300 тысяч человек за счет миграции из Российской Федерации.

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.

Согласно источникам в украинском подполье, имеющим доступ к соответствующим документам оккупационной администрации, планируемые изменения планируется реализовать до 2035 года.

Российское правительство направляет усилия на стимулирование этого процесса, вводя льготные ипотечные программы для граждан Российской Федерации.

Кроме того, оккупационные силы привлекают работников и государственных служащих из депрессивных регионов России для переселения в Мариуполь.

В контексте этих мер местное население незаконно депортируется на территорию Российской Федерации.

В общем, россияне положили начало дешевым ипотекам не только в Мариуполе, но и на других оккупированных территориях, но россияне не спешат ехать в Украину.

Поскольку жители РФ не спешат покупать жилье в находящейся в зоне боевых действий стране, в Кремле ввели обязательное государственное страхование на случай потери такого жилья.

ЦНС отмечает, что все эти инициативы призваны во что бы то ни стало заселить оккупированные регионы россиянами и изменить демографический состав населения.

Заметим, во временно оккупированном Мариуполе загадочно умирают оккупанты. За две недели нашли убитыми 8 российских военных. По словам оккупантов, они видят, что мариупольцы их не любят. Потому есть подозрение, что это сделали местные жители.

Также в Мариуполе украинские партизаны отравили российских офицеров во время празднования Дня ВМФ, двое из них скончались.