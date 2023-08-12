Новая волна зачисток: оккупанты ищут партизан на ВОТ, в Мариуполе исчезли люди (ФОТО)

Российские захватчики усиливают террор и проверки местного населения на временно оккупированных территориях Украины. Местные полицейские проводят рейды в общественном транспорте Мелитополя, а в Мариуполе россияне приступили к новой волне зачисток.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что во временно оккупированном Мелитополе и районе российские оккупационные войска проводят операцию по поиску местного подполья.

Для поиска партизан местные полицейские проводят рейды в общественном транспорте.

"Россияне назвали это проверкой общественного транспорта на безопасность. Однако в первую очередь во время остановок проверок автобусов проверяют не водителей и их документы, а пассажиров", - подчеркнули в ЦНС.

Там добавляют, что полицейские требуют показать российские паспорта. В общем, проверяют документы, телефоны и содержимое сумок и карманов.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в городе российские захватчики приступили к новой волне жестоких зачисток и проверок.

"Новая волна жестоких зачисток и проверок. На этот раз – окрестности и сектор частной застройки в приоритете", – подчеркнул Андрющенко.

По его словам, оккупанты во время так называемых зачисток проверяют местное население, проводят обыски и даже раздевают людей.

"Снова исчезли люди просто так. Никаких видимых причин - просто ротация Росгвардии и ФСБ… Нелюди. Просто Нелюди", - добавил Андрющенко.

Сопротивление в оккупации

Отметим, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области украинские партизаны отравили российских офицеров во время празднования Дня ВМФ, двое из них умерли.

Также в Мариуполе загадочно умирают оккупанты. За две недели нашли убитыми 8 российских военных. По словам оккупантов, они видят, что мариупольцы их не любят. Потому есть подозрение, что это сделали местные жители.

Репрессии россиян против местного населения на ВОТ

Россия продолжает проводить политику паспортизации временно захваченных регионов. Однако местное население продолжает сопротивляться этому, из-за чего оккупанты усиливают репрессии.

Кроме того, перед началом учебного года рашисты ищут детей, родители которых отказались отдавать ребенка в российские школы. В случае обнаружения детей, не ходящих в русские школы в оккупации, их родителям угрожают лишением родительских прав.

Также российские оккупанты угрожают депортацией украинским учителям на оккупированных территориях. Таким образом, они хотят заставить их согласиться на сотрудничество с оккупационными властями.