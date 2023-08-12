Нова хвиля зачисток: окупанти шукають партизан на ТОТ, у Маріуполі зникли люди (ФОТО)

Російські загарбники посилюють терор та перевірки місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України. Місцеві поліцаї проводять рейди у громадському транспорті Мелітополя, а у Маріуполі росіяни розпочали нову хвилю зачисток.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що у тимчасово окупованому Мелітополі та районі російські окупаційні війська проводять операцію з пошуку місцевого підпілля.

Для пошуку партизанів місцеві поліцаї проводять рейди у громадському транспорті.

"Росіяни назвали це перевіркою громадського транспорту на безпеку. Проте першочергово під час зупинок перевірок автобусів перевіряють не водіїв та їхні документи, а пасажирів", - підкреслили в ЦНС.

Там додають, що поліцаї вимагають показати російські паспорти. Загалом перевіряють документи, телефони та вміст сумок та кишень.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, у місті російські загарбники розпочали нову хвилю жорстоких зачисток та перевірок.

"Нова хвиля жорстоких зачисток та перевірок. Цього разу - околиці та сектор приватної забудови в пріоритеті", - підкреслив Андрющенко.

За його словами, окупанти під час так званих зачисток перевіряють місцеве населення, проводять обшуки та навіть роздягають людей.

"Знову зникли люди просто так. Ніяких видимих причин - просто ротація Росгвардії та ФСБ… Нелюди. Просто Нелюди", - додав Андрющенко.

Спротив в окупації

Зауважимо, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області українські партизани отруїли російських офіцерів під час святкування Дня ВМФ, двоє з них померли.

Також у Маріуполі загадково вмирають окупанти. За два тижні знайшли вбитими 8 російських військових. За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі.

Репресії росіян проти місцевого населення на ТОТ

Росія продовжує проводити політику паспортизації тимчасово захоплених регіонів. Проте місцеве населення продовжує чинити спротив цьому, через що окупанти посилюють репресії.

Крім того, перед початком навчального року рашисти шукають дітей, батьки яких відмовились віддавати дитину до російських шкіл. У разі виявленя дітей, які не ходять до російських шкіл в окупації, їх батькам погрожують позбавленням батьківських прав.

Також російськи окупанти погрожують депортацією українським вчителям на окупованих територіях. Таким чином вони хочуть змусити їх погодитися на співпрацю з окупаційною владою.