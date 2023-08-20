Війська РФ планують заселити окупований Маріуполь росіянами

Російська окупаційна адміністрація розробила "план розвитку для тимчасово окупованого Маріуполя, що спрямований на збільшення населення міста приблизно на 300 тисяч осіб за рахунок міграції з Російської Федерації.

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

Згідно з джерелами в українському підпіллі, що мають доступ до відповідних документів окупаційної адміністрації, заплановані зміни планується реалізувати до 2035 року.

Російський уряд спрямовує зусилля на стимулювання цього процесу, запроваджуючи пільгові іпотечні програми для громадян Російської Федерації.

Окрім цього, окупаційні сили залучають працівників та державних службовців з депресивних регіонів Росії для переселення до Маріуполя.

У контексті цих заходів, місцеве населення незаконно депортується на територію Російської Федерації.

Загалом, росіяни започаткували дешеві іпотеки не лише у Маріуполі, а й на інших окупованих територіях, але росіяни не поспішають їхати до України.

Оскільки жителі РФ не поспішають купляти житло в країні, яка знаходиться в зоні бойових дій, у Кремлі запровадили обов’язкове державне страхування на випадок втрати такого житла.

ЦНС наголошує, що всі ці ініціативи покликані будь що заселити окуповані регіони росіянами та змінити демографічний склад населення.

Зауважимо, у тимчасово окупованому Маріуполі загадково вмирають окупанти. За два тижні знайшли вбитими 8 російських військових. За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі.

Також у Маріуполі українські партизани отруїли російських офіцерів під час святкування Дня ВМФ, двоє з них померли.