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"Вопрос по эмбарго на российскую нефть решится уже 30 мая", — глава Евросовета Мишель

"Вопрос по эмбарго на российскую нефть решится уже 30 мая", — глава Евросовета Мишель
Шарль Мишель считает, что ЕС сможет прийти к общему мнению относительно запрета на российскую нефть

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что, по его мнению, любые вопросы, связанные с запретом на импорт нефти из РФ, решат к следующему заседанию Совета, которое запланировано на понедельник, 30 мая.

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Об этом он заявил во время пресс-конференции 25 мая, сообщает CNN.

В ходе выступления Мишель сказал, что он уверен, что блок сможет решить любые вопросы связанные с эмбарго, но для этого потребуется "конструктивный диалог".

"Мы очень много работаем, чтобы сохранить единство", — подчеркнул Мишель.

Среди всех стран ЕС активно против запрета на российскую нефть выступила фактически только Венгрия, правительство которой заявило, что такая мера будет "противоречить национальной энергетической безопасности страны".

В связи с этим Европейская комиссия ведет переговоры с правительством Венгрии о программе инвестиций, которая поможет уменьшить зависимость страны от российских энергоносителей. В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что отказ от российской нефти обойдется Венгрии по меньшей мере в 700 миллионов евро. Предоставит ли Евросоюз именно эту сумму, точно неизвесно.

Автор:
Вита Молодан