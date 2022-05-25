- Тип
- Важно
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
"Вопрос по эмбарго на российскую нефть решится уже 30 мая", — глава Евросовета Мишель
Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что, по его мнению, любые вопросы, связанные с запретом на импорт нефти из РФ, решат к следующему заседанию Совета, которое запланировано на понедельник, 30 мая.
Об этом он заявил во время пресс-конференции 25 мая, сообщает CNN.
В ходе выступления Мишель сказал, что он уверен, что блок сможет решить любые вопросы связанные с эмбарго, но для этого потребуется "конструктивный диалог".
"Мы очень много работаем, чтобы сохранить единство", — подчеркнул Мишель.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Среди всех стран ЕС активно против запрета на российскую нефть выступила фактически только Венгрия, правительство которой заявило, что такая мера будет "противоречить национальной энергетической безопасности страны".
В связи с этим Европейская комиссия ведет переговоры с правительством Венгрии о программе инвестиций, которая поможет уменьшить зависимость страны от российских энергоносителей. В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что отказ от российской нефти обойдется Венгрии по меньшей мере в 700 миллионов евро. Предоставит ли Евросоюз именно эту сумму, точно неизвесно.