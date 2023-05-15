ВОЗ закроет офис в Москве и перенесет его в другую страну

Всемирная организация здравоохранения решила закрыть находящийся в Москве Европейский офис по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

ВОЗ перенесет функции офиса российской столицы в Копенгаген.

Соответствующее решение поддержало абсолютное большинство государств-членов во время специальной сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения.

Глава Минздрава Украины поблагодарил партнеров, которые выделили финансовые взносы, необходимые для финансирования офиса в Копенгагене в течение двух лет.

"Закрытие офиса в Москве является первым успешным примером выхода представительства международной организации из РФ. Спасибо за этот мощный политический сигнал, который, я уверен, будет не последним. Который будет раздаваться до тех пор, пока эта неоправданная агрессия не прекратится, а виновные не понесут справедливое наказание”, - отметил Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко напомнил, что Украина инициировала процесс закрытия офиса в России в мае прошлого года.

"Это решение, за которым стоит твердая позиция каждой из стран, которому предшествовали жаркие дискуссии", - подчеркнул Виктор Ляшко.

В мае 2022 года Всемирная организация здравоохранения приняла резолюцию по осуждению России. В нем говорится, что действия РФ привели к чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения Украины.

В документе звучит призыв к стране-агрессору РФ немедленно прекратить все нападения на больницы и другие здравоохранительные учреждения в Украине, а также обеспечить защиту медицинского персонала, больных и раненых в соответствии с Женевскими конвенциями.

Перед этим министерство иностранных дел России обратилось во Всемирную организацию здравоохранения с просьбой повлиять на Киев, чтобы Украина не сопротивлялась "специальной военной операции".