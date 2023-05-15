ВООЗ закриє офіс у Москві і перенесе його до іншої країни

Всесвітня організація охорони здоров‘я вирішила закрити Європейський офіс із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями, який знаходиться в Москві. Про це повідомив міністр охорони здоров‘я України Віктор Ляшко.

ВООЗ перенесе функції офісу російської столиці до Копенгагена.

Відповідне рішення підтримала абсолютна більшість держав-членів під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Очільник МОЗ України подякував партнерам, які виділили фінансові внески, необхідні для фінансування офісу в Копенгагені впродовж двох років.

“Закриття офісу в Москві є першим успішним прикладом виходу представництва міжнародної організації з РФ. Дякую за цей потужний політичний сигнал, який, я впевнений, буде не останнім. Який буде лунати до тих пір, поки ця невиправдана агресія не припиниться, а винні не понесуть справедливе покарання”, - зазначив Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко нагадав, що Україна ініціювала процес закриття офісу в Росії в травні минулого року.

“Це рішення, за яким стоїть тверда позиція кожної з країн, якому передували палкі дискусії”, - підкреслив Віктор Ляшко.

У травні 2022 року Всесвітня організація охорони здоров'я ухвалила резолюцію із засудженням Росії. У ній йдеться про те, що дії РФ призвели до надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я України.

У документі звучить заклик до країни-агресора РФ негайно припинити всі напади на лікарні та інші заклади охорони здоров'я в Україні, а також забезпечити захист медичного персоналу, хворих та поранених відповідно до Женевських конвенцій.

Перед тим міністерство закордонних справ Росії звернулося до Всесвітньої організації охорони здоров'я з проханням вплинути на Київ, щоб Україна не чинила опір "спеціальній військовій операції”.