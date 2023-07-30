Впервые в ВСУ: Минобороны тестирует "тактические кроссовки" для военных

Министерство обороны Украины тестирует образцы "тактических кроссовок" для украинских военнослужащих. Уже завершился первый этап испытаний.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отмечается, свои модели комфортных полуботинков для тестового ношения потенциальными потребителями согласовали более 10 украинских фирм.

Представленные модели прошли первый этап испытаний на удобство и комфорт.

После получения отзывов военных, офицеры Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ прорабатывают техническую спецификацию обуви с учетом рекомендаций и предложений военнослужащих.

"Далее - утверждение образца-эталона. Результатом проделанной работы является принятие на обеспечение ВСУ и ГОСТ нового предмета вещевого имущества или апгрейд уже существующих", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле в Министерстве обороны Украины представили обновленную летнюю полевую женскую форму одежды. Благодаря конструктивным изменениям, она стала более подстроена под женское телосложение.

Также ранее сообщалось, что Министерство обороны поставило на обеспечение новые модели бронежилетов и шлемов. Также в Минобороны осуществляются мероприятия по постановке на обеспечение в ВСУ женских бронежилетов, бронежилетов с положительной плавучестью и бронежилетов облегченных.