Вперше у ЗСУ: Міноборони тестує "тактичні кросівки" для військових

Міністерство оборони України тестує зразки "тактичних кросівок" для українських військовослужбовців. Вже завершився перший етап випробувань.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як зазначається, свої моделі комфортних напівчеревиків для тестового носіння потенційними споживачами погодилис надали понад 10 українських фірм.

Представлені моделі вже пройшли перший етап випробувань на зручність та комфорт.

Після отримання відгуків військових, офіцери Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ опрацьовують технічну специфікацію взуття з урахуванням рекомендацій та пропозицій військовослужбовців.

"Далі - затвердження зразка-еталону. Результатом проробленої роботи є прийняття на забезпечення ЗСУ та ДССТ нового предмета речового майна або апгрейд вже існуючих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у липні у Міністерстві оборони України презентували оновлену літню польову жіночу форму одягу. Завдяки конструктивним змінам, вона стала більш підлаштованою під жіночу будову тіла.

Також раніше повідомлялось, що Міністерство оборони поставило на забезпечення нові моделі бронежилетів і шоломів. Також у Міноборони наразі здійснюються заходи щодо постановки на забезпечення у ЗСУ жіночих бронежилетів, бронежилетів з позитивною плавучістю та бронежилетів полегшених.