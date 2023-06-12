Выходной будет 8-го мая. Зеленский подписал закон о Дне памяти и победы над нацизмом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий празднование Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Соответствующая информация размещена в карточке законопроекта №9278 на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что документ был возвращен в парламент с подписью президента 12 июня.

Напомним, в 2015 году Верховная Рада приняла законопроект "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", которым 8 мая ввели Днем памяти и примирения. 9 мая осталось Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, которым предложил установить День памяти и победы над нацизмом. В документе было предусмотрено, что этот день будет отмечаться 8 мая и будет выходным. В то же время из праздничных и нерабочих дней исключили 9 мая – День победы над нацизмом.

Недавно Верховная Рада Украины поддержала законопроект за основу и в целом 317-ю голосами "за".

Отметим, что во время военного положения в Украине дополнительные выходные, связанные с праздниками, отменены.