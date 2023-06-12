Вихідний буде 8-го травня. Зеленський підписав закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає відзначення Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Відповідна інформація розміщена в картці законопроєкту №9278 на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що документ було повернуто в парламент із підписом президента 12 червня.

Нагадаємо, у 2015 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", яким 8 травня запровадили Днем пам’яті та примирення. А 9 травня залишилося Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У травні 2023 року президент України Володимир Зеленський вніс у парламент законопроєкт, яким запропонував встановити День пам'яті та перемоги над нацизмом. В документі було передбачено, що цей День відзначатиметься 8 травня й буде вихідним. Водночас зі святкових і неробочих днів виключили 9 травня – День перемоги над нацизмом.

Нещодавно Верховна Рада України підтримала законопроєкт за основу та в цілому 317-ма голосами “за”.

Зауважимо, що під час воєнного стану в Україні додаткові вихідні, повʼязані зі святами, скасовані.