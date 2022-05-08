За сутки войска РФ обстреляли 19 населенных пунктов Донецкой области — Нацполиция

Россияне обстреливали города и другие населенные пункты и поселки Донбасса. Есть погибшие и раненые, в Донецкой области разрушено не менее 85 гражданских объектов. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщила Нацполиция.

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Обстрелам подверглись Мариуполь, Бахмут, Авдеевка, Константиновка, Дружковка, Марьинка, Угледар, Северск, Святогорск.

"Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Смерч", танков, тяжелой артиллерии", — говорится в сообщении.

Разрушены жилые дома, производственные предприятия, две школы и лицей, объекты жизнеобеспечения.

Полиция проводит расследование этих случаев.

Напомним, в Белогоровке Луганской области российская авиация нанесла авиаудар по школе. По предварительной информации, погибли 60 человек.

Ранее оккупанты обстреляли город Приволье из ракетных систем залпового огня "Грады". В результате два ребенка погибли, женщина и еще двое детей получили тяжелые ранения.