За добу війська РФ обстріляли 19 населених пунктів Донецької області - Нацполіція

Росіяни обстрілювали міста та інші населені пункти та селища Донбасу. Є загиблі та поранені, на Донеччині зруйновано не менше 85 цивільних об'єктів. Про це у неділю, 8 травня, повідомила Нацполіція.

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Війська РФ обстріляли Маріуполь, Бахмут, Авдіївку, Костянтинівку, Дружківку, Мар'їнку, Вугледар, Сіверськ, Святогірськ.

"Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Смерч", танків, важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Зруйновано житлові будинки, виробничі підприємства, дві школи та ліцей, об'єкти життєзабезпечення.

Поліція проводить розслідування цих випадків.

Нагадаємо, у Білогорівці Луганської області російська авіація завдала авіаудару по школі. За попередньою інформацією, загинули 60 людей.

Раніше окупанти обстріляли місто Привілля з ракетних систем залпового вогню "Гради". В результаті дві дитини загинули, жінка та ще двоє дітей отримали тяжкі поранення.