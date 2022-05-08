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За добу війська РФ обстріляли 19 населених пунктів Донецької області - Нацполіція
Росіяни обстрілювали міста та інші населені пункти та селища Донбасу. Є загиблі та поранені, на Донеччині зруйновано не менше 85 цивільних об'єктів. Про це у неділю, 8 травня, повідомила Нацполіція.
Війська РФ обстріляли Маріуполь, Бахмут, Авдіївку, Костянтинівку, Дружківку, Мар'їнку, Вугледар, Сіверськ, Святогірськ.
"Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Смерч", танків, важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.
Зруйновано житлові будинки, виробничі підприємства, дві школи та ліцей, об'єкти життєзабезпечення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Поліція проводить розслідування цих випадків.
Нагадаємо, у Білогорівці Луганської області російська авіація завдала авіаудару по школі. За попередньою інформацією, загинули 60 людей.
Раніше окупанти обстріляли місто Привілля з ракетних систем залпового вогню "Гради". В результаті дві дитини загинули, жінка та ще двоє дітей отримали тяжкі поранення.