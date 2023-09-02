Зеленский намекнул, что в случае с преследованием Коломойского "как всегда" уже не будет

Президент Владимир Зеленский заявляет, что уголовное преследование лиц, ставивших себя выше закона, грабя Украину, в дальнейшем уже не будет происходить по привычному для общества сценарию, когда им удается избежать ответственности, в частности через торможение процессов в суде.

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Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, опубликованном сразу после вынесения судом решения о мере пресечения в отношении бизнесмена Игоря Коломойского.

"Безусловно, мы защитим Украину и вернем свободу всей земле. И каждый из нас почувствует, что это будет Украина других правил. Границы – те же. Демократия – наверное, такая же бурная. Свобода – одна из самых больших в Европе, как всегда. Но точно без многолетнего "как всегда" по отношению к тем, кто грабил Украину и ставил себя выше, чем закон и любые правила", - сказал он.

Зеленский поблагодарил украинских правоохранителей "за решимость довести до справедливого результата" каждое из тормозившихся десятилетиями дел. По его словам, закон должен работать – "так есть и так будет".

Напомним, что Шевченковский районный суд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой выхода под залог в 509 миллионов гривен.

Ранее в субботу Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины сообщило ему о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, а именно более 570 миллионов гривен в течение 2013-2020 годов.