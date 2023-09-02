Зеленський натякнув, що у випадку з переслідуванням Коломойського вже не буде "як завжди"

Президент Володимир Зеленський заявляє, що кримінальне переслідування осіб, які ставили себе вище за закон, грабуючи Україну, надалі вже не буде відбуватися за звичним для суспільства сценарієм, коли тим вдається уникнути відповідальності, зокрема через гальмування процесів в суді.

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Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому відразу після винесення судом рішення щодо запобіжного захому щодо бізнесмена Ігоря Коломойського.

"Безумовно, ми захистимо Україну та повернемо свободу всій землі. І кожен із нас відчує, що це буде Україна інших правил. Кордони – ті самі. Демократія – напевно, така ж бурхлива. Свобода – одна з найбільших у Європі, як і завжди. Але точно без багатолітнього "як завжди" щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон і будь-які правила", - сказв він.

Зеленський подякував українським правоохоронцям "за рішучість довести до справедливого результату" кожну зі справ, які гальмувалися десятиліттями. За його словами, закон повинен працювати - "так є і так буде".

Нагадаємо, що Шевченківський районний суд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою виходу під заставу в 509 мільйонів гривень.

Раніше в суботу Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Служби безпеки України повідомило йому про підозру в шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, а саме понад 570 мільйонів гривень протягом 2013-2020 років.