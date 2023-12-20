Зеленский назначил Михайлюк своей представительницей в Верховной Раде: что о ней известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Галину Михайлюк своей представительницей в Верховной Раде вместо уволенного Федора Вениславского.

Об этом идет речь в указе №823/2023 на сайте Офиса президента.

"Назначить Михайлюк Галину Олеговну представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", – говорится в документе.

Кто такая Галина Михайлюк

Галина Михайлюк – народная депутат от партии "Слуга народа". Она является заместителем председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности и сопредседателем депутатских групп ВРУ по межпарламентским связям с Японией и Австралией.

Ранее Михайлюк была советницей по подготовке законов Консультативной миссии ЕС в Украине с 2015 по 2019 годы.

Она также работала профессором в Киево-Могилянской академии с 2012-го по 2022-й. У Михайлюк есть степень доктора юридических наук.

Увольнение Вениславского

Михайлюк заменит Федора Вениславского, которого Зеленский 7 декабря освободил от исполнения обязанностей представителя президента в Верховной Раде.

Народный депутат Вениславский от президентской фракции "Слуга народа" входит в Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

Свое увольнение он объяснял тем, что сейчас сильно занят написанием законопроектов о призыве и мобилизации.

Недавно Вениславский сообщил, что в Верховной Раде наработан законопроект об изменениях в порядке мобилизации, военного учета и прохождения военной службы, который, в частности, предусматривает введение отправки военнообязанным лицам повесток через электронную почту и заказным письмом.