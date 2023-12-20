Зеленський призначив нову представницю у Верховній Раді: що про неї відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив Галину Михайлюк своєю представницею у Верховній Раді замість звільненого Федора Веніславського.

Про це йдеться в указі №823/2023 на сайті Офісу президента.

"Призначити Михайлюк Галину Олегівну представником президента України у Верховній Раді України (за згодою)", - йдеться в документі.

Хто така Галина Михайлюк

Галина Михайлюк - народна депутатка від партії "Слуга народу". Вона є заступницею голови Комітету з питань правоохоронної діяльності та співголовою депутатських груп ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Японією та Австралією.

Раніше Михайлюк була радницею з питань підготовки законів Консультативної місії ЄС в Україні з 2015 по 2019 роки.

Вона також працювала професоркою у Києво-Могилянській академії з 2012-го по 2022-й. Михайлюк має ступінь доктора юридичних наук.

Звільнення Веніславського

Михайлюк замінить Федора Веніславського, якого Зеленський 7 грудня звільнив від виконання обов’язків представника президента у Верховній Раді.

Народний депутат Веніславський від президентської фракції "Слуга народу" входить до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Своє звільнення він пояснював тим, що наразі сильно заклопотаний військовими проєктами, написанням законопроєктів щодо призову та мобілізації.

Нещодавно Веніславський повідомив, що у Верховній Раді напрацьовано законопроект про зміни до порядку мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, який, зокрема, передбачає запровадження відправлення військовозобов'язаним особам повісток через електронну пошту та рекомендованим листом.