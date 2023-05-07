Зеленский о помощи для военных: май и июнь должны стать плодотворными в поставках оружия

Президент Владимир Зеленский заявил, что май и июнь должны стать плодотворными в поставке оружия для украинских военных и анонсировал новые шаги по помощи Украине.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"На днях мы активно готовимся к новым мероприятиям в мае и июне. Должны сделать это время не менее плодотворным как в поставках оружия для наших воинов, так и в решениях для Украины, в переговорах с нашими партнерами", - отметил Зеленский.

По его словам, идет подготовка санкционных решений против России, ожидаются международные встречи разного уровня в Киеве по этому вопросу.

Также с партнерами ведутся переговоры по оружию.

"Очень детально прорабатываем с нашими партнерами новые шаги в помощи Украине, ожидаем их в ближайшее время – именно то, что нужно для нашей силы на передовой, для защиты нашего неба, для правосудия против террористов и для более быстрого восстановления мира для всей украинской земли. О тех решениях, о которых можно будет говорить публично, обязательно сообщу", - сказал президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что уверен, что самолеты от союзников поступят в Украину после успешного контрнаступления.

Вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается уже в течение нескольких месяцев. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что партнеры затягивают с передачей ВСУ современной авиации, в частности F-16, ведь эти системы сложны и нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах.