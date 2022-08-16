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Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего
Президент Владимир Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего. Об этом говорится в Указе президента №581/2022.
Согласно указу в состав Ставки войдут первый заместитель главы СБУ Василий Малюк, командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, командующий силами Специальной операции Виктор Хоренко. Также в состав ставки ввели командующего Национальной гвардией Юрия Лебедя.
В свою очередь из состава Ставки исключили Ивана Баканова, Григория Галагана и Юрия Галушкина.
Напомним, 17 июля президент подписал указ об отстранении Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) служебных обязанностей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Глава государства назначил временным исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка.
19 июля Зеленский уволил заместителя Баканова, а также сменил руководство СБУ в пяти областях.