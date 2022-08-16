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Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача
Президент Володимир Зеленський поновив склад Ставки верховного головнокомандувача. Про це йдеться в Указі президента №581/2022.
Згідно з указом до складу Ставки увійдуть перший заступник голови СБУ Василь Малюк, командувач сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра, командувач сил Спеціальної операції Віктор Хоренко. Також до складу ставки ввели командувача Національної гвардії Юрія Лебедя.
У свою чергу зі складу Ставки виключили Івана Баканова, Григорія Галагана та Юрія Галушкіна.
Нагадаємо, 17 липня президент підписав указ про усунення Івана Баканова від виконання обов’язків голови Служби безпеки України у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) службових обов’язків.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Глава держави призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ Василя Малюка.
19 липня Зеленський звільнив заступника Баканова, а також змінив керівництво СБУ у п'яти областях.