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Зеленский "подарил" Джемилеву на юбилей звания Героя Украины (ФОТО)
Президент Владимир Зеленский провел встречу с депутатом Верховной Рады от "Европейской солидарности", лидером крымскотатарского народа, правозащитником Мустафой Джемилевым, которому 13 ноября исполнилось 80 лет.
Как сообщили в пресс-службе президента, за выдающийся личный вклад в становление и развитие независимого украинского государства, мужество и самоотверженность в отстаивании прав крымскотатарского народа, многолетнюю плодотворную политическую и общественную деятельность он присвоил политику звание Героя Украины и вручил орден Государства.
Соответствующий указ №749 также опубликован на сайте президента. Зеленский поздравил Джемилева с юбилеем и поблагодарил за отстаивание интересов государства и его борьбу за права крымских татар.
"Хочу поблагодарить вас за то, что мы вместе в этой борьбе. Желаю вам много здоровья, чтобы увидеть нашу справедливую победу, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Крым – это Украина", – сказал президент, добавив, что ему очень приятно поздравлять с юбилеем лично.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Лидер крымскотатарского народа заявил, что для него честь получить наивысший знак отличия, поскольку за два года полномасштабной войны ее получают воины, ценой своей жизни отстаивающие свободу, территориальную целостность и независимость Украины.
"В таких обстоятельствах это награждение имеет для меня огромный смысл. Это в то же время большая моральная поддержка для наших соотечественников, которые уже десятый год находятся в оккупации", – отметил он.
Нардеп поблагодарил президента за всю важную работу, проводимую при его поддержке в направлении защиты прав крымских татар. По его словам, заявление Зеленского, что война не может быть окончена до тех пор, пока не будет освобожден последний квадратный метр украинской территории, вселяет уверенность в обретении свободы.
"Мне сегодня уже 80 лет, и у меня на этой земле еще одна мечта: вернуться на свою родину и быть похороненным на своей земле. И ваша твердая позиция по отношению к нашей территориальной целостности дает уверенность, что это обязательно сбудется. Спасибо вам за эту высокую награду. Слава Украине!" – сказал Джемилев.