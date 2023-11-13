Зеленский "подарил" Джемилеву на юбилей звания Героя Украины (ФОТО)

Президент Владимир Зеленский провел встречу с депутатом Верховной Рады от "Европейской солидарности", лидером крымскотатарского народа, правозащитником Мустафой Джемилевым, которому 13 ноября исполнилось 80 лет.

Как сообщили в пресс-службе президента, за выдающийся личный вклад в становление и развитие независимого украинского государства, мужество и самоотверженность в отстаивании прав крымскотатарского народа, многолетнюю плодотворную политическую и общественную деятельность он присвоил политику звание Героя Украины и вручил орден Государства.

Соответствующий указ №749 также опубликован на сайте президента. Зеленский поздравил Джемилева с юбилеем и поблагодарил за отстаивание интересов государства и его борьбу за права крымских татар.

"Хочу поблагодарить вас за то, что мы вместе в этой борьбе. Желаю вам много здоровья, чтобы увидеть нашу справедливую победу, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Крым – это Украина", – сказал президент, добавив, что ему очень приятно поздравлять с юбилеем лично.

Фото: пресс-служба президента

Лидер крымскотатарского народа заявил, что для него честь получить наивысший знак отличия, поскольку за два года полномасштабной войны ее получают воины, ценой своей жизни отстаивающие свободу, территориальную целостность и независимость Украины.

"В таких обстоятельствах это награждение имеет для меня огромный смысл. Это в то же время большая моральная поддержка для наших соотечественников, которые уже десятый год находятся в оккупации", – отметил он.

Нардеп поблагодарил президента за всю важную работу, проводимую при его поддержке в направлении защиты прав крымских татар. По его словам, заявление Зеленского, что война не может быть окончена до тех пор, пока не будет освобожден последний квадратный метр украинской территории, вселяет уверенность в обретении свободы.

"Мне сегодня уже 80 лет, и у меня на этой земле еще одна мечта: вернуться на свою родину и быть похороненным на своей земле. И ваша твердая позиция по отношению к нашей территориальной целостности дает уверенность, что это обязательно сбудется. Спасибо вам за эту высокую награду. Слава Украине!" – сказал Джемилев.