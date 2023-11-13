- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Зеленський "подарував" Джемілєву на ювілей звання Героя України (ФОТО)
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із депутатом Верховної Ради від "Європейської солідарності", лідером кримськотатарського народу, правозахисником Мустафою Джемілєвим, якому 13 листопада виповнилося 80 років.
Як повідомили в пресслужбі президента, за визначний особистий внесок у становлення та розбудову незалежної української держави, мужність і самовідданість у відстоюванні прав кримськотатарського народу, багаторічну плідну політичну та громадську діяльність він присвоїв політику звання Героя України та вручив орден Держави.
Відповідний указ №749 також опубліковано на сайті президента. Зеленський привітав Джемілєва з ювілеєм і подякував за відстоювання інтересів держави та його боротьбу за права кримських татар.
"Хочу подякувати вам за те, що ми разом у цій боротьбі. Бажаю вам багато здоров’я, щоб побачити нашу справедливу перемогу, відновлення територіальної цілісності й суверенітету України. Крим – це Україна", – сказав президент, додавши, що йому дуже приємно вітати з ювілеєм особисто.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Лідер кримськотатарського народу заявив, що для нього честь отримати найвищу відзнаку, адже за два роки повномасштабної війни її одержують воїни, які ціною свого життя відстоюють свободу, територіальну цілісність і незалежність України.
"У таких обставинах це нагородження має для мене величезний сенс. Це водночас і велика моральна підтримка для наших співвітчизників, які вже десятий рік перебувають в окупації», – зазначив він.
Нардеп подякував президентові за всю важливу роботу, яка проводиться за його підтримки в напрямі захисту прав кримських татар. За його словами, заява Зеленського, що війна не може бути закінчена доти, поки не буде звільнено останній квадратний метр української території, вселяє упевненість у здобутті свободи.
"Мені сьогодні вже 80 років, і в мене на цій землі ще одна мрія: повернутися на свою батьківщину й бути похованим на своїй землі. І ваша тверда позиція стосовно нашої територіальної цілісності дає впевненість, що це обов’язково здійсниться. Дякую вам за цю високу нагороду. Слава Україні!" – сказав Джемілєв.