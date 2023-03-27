Зеленский поехал на передовые позиции военных в Запорожской области (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 27 марта, посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Имею честь сегодня быть здесь, рядом с нашими военными. Благодарю каждого нашего воина за защиту Украины, нашего суверенитета, наших городов, наших детей. Мы обязательно победим", - отметил он.

Напомним, 22 марта глава государства посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении во время рабочей поездки в Донецкую область. В тот же день Зеленский посетил Харьков, где, в частности, передал городскому голове Игорю Терехову отличие "Город-герой Украины" и наградил украинских военных.

23 марта Зеленский отправился в Херсонскую область, где ознакомился с восстановлением разрушенной инфраструктуры региона.