Зеленський поїхав на передові позиції військових у Запорізькій області (ВІДЕО)

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 27 березня, відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області.

Про це він повідомив в Telegram.

"Маю честь сьогодні бути тут, поруч із нашими військовими. Дякую кожному нашому воїну за захист України, нашого суверенітету, наших міст, наших дітей. Ми обов’язково переможемо", - зазначив він.

Нагадаємо, 22 березня голова держави відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку під час робочої поїздки в Донецьку область. Того ж дня Зеленський відвідав Харків, де, зокрема, передав міському голові Ігорю Терехову відзнаку "Місто-герой України" та нагородив українських військових.

23 березня Зеленський відправився до Херсонської області, де ознайомився з відновленням зруйнованої інфраструктури регіону.