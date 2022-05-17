- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Зеленский поговорил с Макроном: что обсуждали
Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом Зеленский сообщил в своем Твиттере.
"Завершил длительный и насыщенный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных с "Азовстали" и видению перспектив переговорного процесса", - написал президент
Также стороны затронули вопрос о поставках горючего в Украину. Речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке шестого пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС", - подчеркнул Зеленский.
Ранее президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 говорил, что Макрон предлагал Украине "пойти на определенные уступки в отношении суверенитета", чтобы помочь Путину "сохранить лицо".
Напомним, Владимир Зеленский 17 мая также провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.