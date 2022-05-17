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Зеленский поговорил с Макроном: что обсуждали

Зеленский поговорил с Макроном: что обсуждали
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 

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Об этом Зеленский сообщил в своем Твиттере.

"Завершил длительный и насыщенный телефонный разговор с  Эммануэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных с "Азовстали" и видению перспектив переговорного процесса", - написал президент

Также стороны затронули вопрос о поставках горючего в Украину. Речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке шестого пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции.

"Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС", - подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 говорил, что Макрон предлагал Украине "пойти на определенные уступки в отношении суверенитета", чтобы помочь Путину "сохранить лицо".

Напомним, Владимир Зеленский 17 мая также провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. 

Автор:
Светлана Манько