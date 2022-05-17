Зеленский поговорил с Макроном: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом Зеленский сообщил в своем Твиттере.

"Завершил длительный и насыщенный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных с "Азовстали" и видению перспектив переговорного процесса", - написал президент

Также стороны затронули вопрос о поставках горючего в Украину. Речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке шестого пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции.

"Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС", - подчеркнул Зеленский.

Завершив тривалу й насичену телефонну розмову з @EmmanuelMacron. Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з «Азовсталі» та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України. (1/2) — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2022

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 говорил, что Макрон предлагал Украине "пойти на определенные уступки в отношении суверенитета", чтобы помочь Путину "сохранить лицо".

Напомним, Владимир Зеленский 17 мая также провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.