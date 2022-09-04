Зеленский поручил Кабмину рассмотреть возможность легализации эротики и порно

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой поручить проработать возможность легализации в Украине эротики и порно. Об этом говорится в официальном ответе главы государства на соответствующую петицию, поданную на президентском сайте.

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Он отмечает, что именно Кабинет министров обеспечивает реализацию государственной политики в сфере защиты общественной морали и обращение продукции и зрелищных мероприятий сексуального характера, координирует и контролирует деятельность министерств и других центральных органов исполнительной власти в этой сфере.

В ответе также разъясняется, что законом о защите общественной морали запрещается производство и обращение в какой-либо форме предметов и продукции порнографического характера. Производство и обращение в любой форме продукции эротического характера разрешаются исключительно при условии соблюдения законодательных ограничений.

Критерии же отнесения продукции к имеющей порнографический характер должен устанавливать центральный орган, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере культуры (сейчас это Министерство культуры и информационной политики).

Также установлено, что нарушение законодательства о защите общественной морали, условий обращения продукции, порядка проведения зрелищных мероприятий сексуального характера и распространения продукции, содержащей элементы порнографии, влечет гражданско-правовую, дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Таким образом, Зеленский так и не высказал свое мнение по поводу поднятого вопроса и переадресовал его правительству. Напомним, что указанная петиция была подана 4 июля. Она набрала необходимые для официального ответа 25 тысяч подписей чуть больше чем за месяц.