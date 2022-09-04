Зеленський доручив Кабміну розглянути можливість легалізації еротики та порно

Президент Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням доручити опрацювати можливість легалізації в Україні еротики та порно. Про це йдеться у офіціній відповіді глави держави на відповідну петицію, подану на президентському сайті.

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Він зазначає, що саме Кабінет міністрів забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту суспільної моралі й обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру, координуючи та контролюючи діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у цій сфері.

У відповіді також роз'яснюється, що законом про захист суспільної моралі забороняється виробництво та обіг у будь-якій формі предметів та продукції порнографічного характеру. Натомість Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції еротичного характеру дозволяються виключно за умови дотримання законодавчих обмежень.

Критерії ж віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер, має встановлювати центральний орган, що забезпечує формування державної політики у сфері культури (наразі це Міністерство культури та інформаційної політики).

Також встановлено, що порушення законодавства про захист суспільної моралі, умов обігу продукції, порядку проведення видовищних заходів сексуального характеру та розповсюдження продукції, яка містить елементи порнографії, тягне за собою цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Таким чином, Зеленський так і не висловив свою думку з приводу піднятого питання й лиш переадресував його уряду. Нагадаємо, що зазначену петицію було подано 4 липня. Вона набрала необхідні для офіційної відповіді 25 тисяч підписів трохи більше ніж за місяць.