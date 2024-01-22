Зеленский поручил спланировать сохранение идентичности украинцев в РФ: что именно названо их "историческими землями"

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественности и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России.

Об этом говорится в указе главы государства №17 "Об исторически населенных украинцами территории Российской Федерации" от 22 января (день, когда в Украине отмечается День соборности).

Как подчеркивается в документе, речь идет, в том числе, об украинцах на исторически населенных землях – "на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ" (прочие регионы не упоминаются).

В частности, план должен предусматривать сбор и изучение фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих или проживавших на территориях России, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях в отношении украинцев, их депортации, а также восстановление и сохранение исторической памяти, в частности, через создание центра по указанным вопросам.

Кроме того, должна быть активизирована работа по "противодействию дезинформации и пропаганде РФ в отношении истории и настоящего украинцев в России и всех порабощенных ею народов" с привлечением отечественных и зарубежных ученых, экспертов, представителей украинской общественности за рубежом и организаций зарубежных украинцев к подготовке и проведению мероприятий, направленных на развенчивание российских мифов об Украине

Предусмотрено и обеспечить развитие взаимодействия между украинцами и "порабощенными Россией народами", обеспечение совместно с Национальной академией наук Украины подготовки и распространения в Украине и мире материалов о "более чем тысячелетней истории украинского государствообразования, исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в разные исторические периоды".

Также внимание, согласно указу, должно быть уделено освещению в учебных программах и учебниках для учебных заведений правдивой истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах РФ.

В свою очередь, Министерству иностранных дел поручено обеспечить учет положений данного указа при разработке комплексной стратегии взаимодействия Украины с украинским всемирным сообществом.

Отметим, что на территории РФ наибольшее количество украинцев зафиксировала последняя советская перепись 1989 года, когда их было 4,36 миллиона из общего населения в 147 миллионов (при 37,4 из 51,5 миллиона в самой Украине).

По переписи 2002 года, в России числилось уже 2,94 миллиона украинцев, в 2010 году - 1,93 миллиона, при этом перепись 2021 года (то есть перед полномасштабной войной) зафиксировала падение их количества сразу почти втрое - до 713 тысяч (без учета оккупированного Крыма).

Напомним также, что Зеленский также внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий изменения в законодательство для введения института множественного гражданства. Впрочем, такая возможность не будет распространяться на граждан России как страны-агрессора.