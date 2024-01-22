Зеленський доручив спланувати збереження ідентичності українців в РФ: що саме названо їх "історичними землями"

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити із залученням міжнародних експертів, представників Світового конгресу українців, вчених, громадськості та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони план дій щодо збереження національної ідентичності українців в Росії.

Про це сказано в указі глави держави №17 "Про історично населені українцями території Російської Федерації" від 22 січня (день, коли в Україні відзначається День соборності).

Як підкреслюється в документі, йдеться, в тому числі, про українців на історично населених землях - "на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ" (інші регіони не згадуються).

Зокрема, план має передбачати збір та вивчення фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців, що проживають чи проживали на територіях Росії, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії щодо українців, їх депортації, а також відновлення та збереження історичної пам’яті, зокрема через утворення центру із зазначених питань.

Крім того, має бути активізовано роботу з "протидії дезінформації та пропаганді РФ щодо історії та сьогодення українців в Росії та всіх поневолених нею народів" із залученням вітчизняних та зарубіжних вчених, експертів, представників української громадськості за кордоном та організацій закордонних українців до підготовки та проведення заходів, спрямованих на розвінчування російських міфів про Україну.

Передбачено й забезпечити розвиток взаємодії між українцями та "поневоленими Росією народами", забезпечення спільно з Національною академією наук України підготовки й поширення в Україні та світі матеріалів про "понад тисячолітню історію українського державотворення, історичні зв’язки земель, населених етнічними українцями, з українськими національними державними утвореннями у різні історичні періоди".

Також увага, згідно указу, має бути приділена висвітленню в навчальних програмах і підручниках для закладів освіти правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах РФ.

В свою чергу, Міністерству закордонних справ доручено забезпечити врахування положень цього указу під час розробки комплексної стратегії взаємодії України з українською всесвітньою спільнотою.

Зазначимо, що на території РФ найбільшу кількість українців зафіксував останній радянський перепис 1989 року, коли їх було 4,36 мільйона з загального населення в 147 мільйонів (при 37,4 з 51,5 мільйона в самій Україні).

За переписом 2002 року, в Росії значилося вже 2,94 мільйона українців, 2010 року - 1,93 мільйона, натомість перепис 2021 року (тобто перед повномасштабною війною) зафіксував падіння їхньої кількості відразу майже втричі - до 713 тисяч (без врахування окупованого Криму).

Нагадаємо також, що Зеленський також вніс до Верховної Ради законопроект, що передбачає зміни до законодавства для запровадження інституту множинного громадянства. Втім, така можливість не розповсюджуватиметься на громадян Росії як країни-агресора.