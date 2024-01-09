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Зеленский провел важную Ставку: о чем говорили
9 января президент Владимир Зеленский провел важную Ставку верховного главным образом, где приняли участие руководители основных направлений ведения боевых действий и операций.
Об этом сообщил Зеленский в Telegram.
Согласно сообщению, вместе с представителями Генштаба, Минобороны, Минстратегпромома и Минцифры были подробно рассмотрены вопросы обеспечения фронта снарядами и дронами.
По его словам, в ходе Ставки были обсуждены фактические расходы, ежедневные потребности и их распределение между военными подразделениями, а также проведена систематизация текущих и будущих контрактов, рассмотрены вопросы помощи от партнеров и собственного производства оружия и дронов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в частности, открытие новых линий. Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач", - написал он.
Зеленский добавил, что участники Ставки проанализировали последние российские удары и эффективность воздушных сил и ПВО.
"Согласовали наши следующие шаги по усилению защиты городов, общин, предприятий и объектов критической инфраструктуры", - подчеркнул президент.
Напомним, Зеленский 17 ноября провел Ставку, по результатам которой поручил военному командованию "предложить решение", чтобы взлеты российских МИГов "не парализовывали" всю страну на несколько часов.