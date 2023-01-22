Зеленский распорядился создать в армии резервы, чтобы военные могли восстанавливать силы

Военное руководство получило задачу создать резервы, чтобы защитники Украины имели возможность восстанавливать силы после боевых действий. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи вместе с депутатом парламента и экс-премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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"Потому что это сложно по разным причинам – и ранения, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальное", – подчеркнул необходимость такого решения Зеленский.

Президент отметил, что не может раскрыть подробности мобилизационных процессов, но Ставка верховного главнокомандующего приняла соответствующие решения, и далее командующие работают над их реализацией на своих направлениях.

Кроме того, Зеленский отверг любые утверждения относительно необязательности победы Украины или допустимости ее частичной победы, вероятно, комментируя недавнее заявление бывшего уже советника Офиса президента Алексея Арестовича. Тот, напомним, накануне заявил, что сейчас, якобы, началась реализация определенного сценария, которым Украина уже не руководит.

"Потому прежде чем радоваться, что мы непобедимы, напоминаю: мы непобедимы до тех пор, пока мы не начали грызться друг с другом. Когда начали грызться - мы очень победимы. В кратчайшие сроки и неожиданно для самих себя. Если кто-то думает, что мы гарантированно выиграем войну, то очень не похоже. С 14 числа перестало быть похоже на это очень сильно", - сказал экс-советник ОП.

Зеленский же заявил, что "ничего не забудем, ничего не простим, все точно вернем, все это сделаем как крепкое цивилизованное государство", которое в будущем станет членом Европейского союза и НАТО.

Он добавил, что завершение войны справедливым образом предусматривает инициированная Украиной формула мира, а прежде всего для завершения войны нужно как можно быстрее предоставить Украине все необходимое оружие.

Отметим также, что в вечернем обращении в воскресенье президент анонсировал уже до конца января "решения" по поводу последних коррупционных скандалов, в частности относительно Министерства обороны, и санкции против неназванных должностных лиц, разоблаченных спецслужбами.