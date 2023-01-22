Зеленський розпорядився створити в армії резерви, аби військові могли відновлювати сили

Військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники України мали змогу відновлювати сили після бойових дій. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі разом з депутатом парламенту та експрем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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"Тому що це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний", – підкреслив необхідність такого рішення Зеленський.

Президент зазначив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але Ставка верховного головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.

Крім того, Зеленський відкинув будь-які твердження щодо необов’язковості перемоги України чи допустимості її часткової перемоги, імовірно, коментуючи нещодавну заяву колишнього вже радника Офісу президента Олексія Арестовича. Той, нагадаємо, напередодні заявив, що зараз нібито почалася реалізація певного сценарію, яким Україна вже не керує.

"Тому перш ніж радіти, що ми непереможні, нагадую: ми непереможні доти, доки ми не почали гризтися один з одним. Коли почали гризтися – ми дуже переможні. У найкоротший термін і несподівано для себе. Якщо хтось думає, що ми гарантовано виграємо війну, то дуже не схоже. З 14 числа перестало бути схожим на це дуже сильно", - сказав ексрадник ОП.

Зеленський же заявив, що "нічого не забудемо, нічого не пробачимо, усе точно повернемо, все це зробимо як міцна цивілізована держава", яка в майбутньому стане членом Європейського союзу та НАТО.

Він додав, що завершення війни у справедливий спосіб передбачає ініційована Україною формула миру, а найперше для завершення війни потрібно якнайшвидше надати Україні всю необхідну зброю.

Зазначимо також, що у вечірньому зверненні у неділю президент анонсував вже до кінця січня "рішення" щодо останніх корупційних скандалів, зокрема стосовно Міністерства оборони, та санкції проти неназваних посадовців, викритих спецслужбами.