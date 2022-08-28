Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией

Президент Владимир Зеленский своим указом №616/2022 уволил Ярослава Сподара с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины.

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Пресс-служба Офиса Президента опубликовала документ 28 августа.

"Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в приказе.

О причинах увольнения пока не сообщается. Сподар занимал должность заместителя командующего Нацвардией Украины по работе с личным составом с 2014 года.

Напомним, 19 июля Зеленский уволил Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора. Публично президент мотивировал это решение ответственностью руководителей правоохранительных органов за массовые случаи коллаборационизма работников соответствующих украинских структур и их связей с российскими спецслужбами.

При этом глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что опыт Венедиктовой "послужит государству на новом месте". Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление Зеленскому на назначение Венедиктовой на должность посла Украины в Швейцарии.