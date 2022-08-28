Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії

Президент Володимир Зеленський своїм указом №616/2022 звільнив Ярослава Сподара з посади заступника командувача Національної гвардії України.

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Пресслужба Офісу Президента опублікувала документ 28 сепрня.

"Звільнити Сподара Ярослава Богдановича з посади заступника командувача Національної гвардії України", - йдеться в наказі.

Про причини звільнення поки не повідомляється. Сподар займав посаду заступника командувача Нацвардії України по роботі з особовим складом з 2014 року.

Нагадаємо, 19 липня Зеленський звільнив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора. Публічно президент мотивував це рішення відповідальністю керівників правоохоронних органів за масові випадки колабораціонізму працівників відповідних українських структур та їхніми зв'язками з російськими спецслужбами.

При цьому голова пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що досвід Венедіктової "послужить державі на новому місці". Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання Зеленському на призначення Венедіктової на посаду посла України у Швейцарії.