Зеленский уволил замглавы СБУ и перевел руководителя службы на Донбассе в Винницкую область

Президент Владимир Зеленский уволил Анатолия Сандурского с должности заместителя главы Службы безопасности Украины. Об этом говорится в указе №700 от 23 октября.

Сандурский был назначен 3 марта 2022 года, проработав на этой должности, таким образом, чуть более полутора лет. СБУ уже удалила со своего сайта страницу о нем как одном из руководителей службы.

Кроме того, глава государства уволил начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Владимира Петриченко. Он работал на этой должности с 5 июля 2019 года.

Петриченко переведен на аналогичную должность в Винницкой области, с которой, соответственно, уволен Анатолий Денисенко. Последний возглавлял винницкое облуправление службы с 7 ноября 2019 года.

Кроме того, президент провел еще ряд назначений в руководстве СБУ. Так, начальником Главного следственного управления назначен Андрей Швец, начальницей управления работы с личным составом - Тамара Пашковская, а начальником департамента хозяйственного обеспечения - Андрей Падалка.

Напомним также, что в мае Зеленский назначил замглавы СБУ Сергея Наумюка, ранее возглавлявшего подразделение детективов Национального антикоррупционного бюро. В апреле же президент заменил начальника Центра специальных операций СБУ.