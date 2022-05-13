Зеленский ветировал запрет символики российского нацистского режима: каковы причины

Президент Владимир Зеленский применил право вето к принятому 14 апреля закону, определяющему Россию государством-террористом с нацистским тоталитарным режимом, и запрещающий пропаганду его вооруженной агрессии против Украины и символики этой агрессии.

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Как указано на странице соответствующего законопроекта №7214 на сайте Верховной Рады, вместо подписанного закона глава государства 12 мая вернул документ в парламент со своими предложениями. Их суть была опубликована уже 13 мая.

Так, Зеленский предлагает предусмотреть возможность законно размещать символику российского вторжения в Украину в экспозициях музеев, на тематических выставках, в Музейном фонде Украины, а также в библиотечных фондах на различных носителях информации.

Кроме того, он хочет, чтобы такую символику можно было использовать в процессе научной деятельности, в том числе во время научных исследований и распространении их результатов не запрещенным законом способом; в пособиях и учебниках; а также при изложении или реконструкции исторических событий.

Помимо этого, глава государства предлагает устранить коллизию, возникшую из-за того, что этим законом и принятым 3 мая законом о запрете на деятельность пророссийских партий в закон о политических партиях вводятся разные статьи под одним и тем же номером.

Зеленский также обращает внимание парламентариев, что в принятом 14 апреля законе вводится запрет на использование символики российского вторжения в символике только партий, но не общественных объединений, и предлагает внести аналогичные изменения и в закон о таких объединениях.