Зеленський наклав вето заборону символіки російського нацистського режиму: які причини

Президент Володимир Зеленський застосував право вето до прийнятого 14 квітня закону, який визначає Росію державою-терористом з нацистським тоталітарним режимом, та забороняє пропаганду його збройної агресії проти України та символіки цієї агресії.

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Як зазначено на сторінці відповідного законопроекту №7214 на сайті Верховної Ради, замість підписаного закону глава держави 12 травня повернув документ до парламенту зі своїми пропозиціями. Їхня суть була опублікована вже 13 травня.

Так, Зеленський пропонує передбачити можливість законно розміщувати символіку російського вторгнення в Україну в експозиціях музеїв, на тематичних виставках, у Музейному фонді України, а також у бібліотечних фондах на різних носіях інформації.

Крім того, він хоче, щоб таку символіку можна було використовувати у процесі наукової діяльності, у тому числі під час наукових досліджень та розповсюдження їх результатів не забороненим законом способом; у посібниках та підручниках; а також при викладі чи реконструкції історичних подій.

Крім цього, глава держави пропонує усунути колізію, яка виникла через те, що цим законом і прийнятим 3 травня законом про заборону діяльності проросійських партій до закону про політичні партії вводяться різні статті під одним і тим самим номером.

Зеленський також звертає увагу парламентарів, що в ухваленому 14 квітня законі вводиться заборона на використання символіки російського вторгнення у символіці лише партій, але не громадських об'єднань, і пропонує внести аналогічні зміни до закону про такі об'єднання.