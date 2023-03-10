Зеленский заявил о начале переговоров касательно тренировки украинских пилотов в Норвегии

Украина и Норвегия ведут переговоры о возможности проведения тренировочной миссии для украинских пилотов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

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Он отметил, что Осло предоставило помощь Украине во многих сферах, которые касаются, в частности, противовоздушной обороны и артиллерии. Также президент напомнил, что Норвегия начала программу долговременной бюджетной поддержки Украины, по которой в течение пяти лет будет выделено 7 млрд долларов.

Сегодня, 10 марта, Зеленский встретился с министром обороны Норвегии Берном Арильдом Граммом.

"Обсудили дополнительные шаги, которые можем предпринять вместе с Норвегией, чтобы эта весна была успешной и для украинской обороны, и для перспектив общеевропейской безопасности. Кстати, начинаем общаться с Норвегией о возможностях тренировочной миссии для наших пилотов", – рассказал глава государства.

Напомним, что в начале февраля Sky News сообщило о расширении программы подготовки украинских военных в Великобритании. По данным СМИ, в программу решили включить обучение морской пехоты и пилотов истребителей.