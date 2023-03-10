Зеленський заявив про початок перемовин щодо тренування українських пілотів у Норвегії

Україна та Норвегія ведуть перемовини щодо можливості проведення тренувальної місії для українських пілотів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Він зазначив, що Осло надало допомогу Україні в багатьох сферах, які стосуються, зокрема, протиповітряної оборони та артилерії. Також президент нагадав, що Норвегія розпочала програму довготривалої бюджетної підтримки України, за якою протягом п'яти років буде виділено 7 млрд доларів.

Сьогодні, 10 березня, Зеленський зустрівся з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Граммом.

"Обговорили додаткові кроки, які можемо зробити разом із Норвегією, щоб ця весна була успішною і для української оборони, і для перспектив загальноєвропейської безпеки. До речі, починаємо спілкуватися з Норвегією щодо можливостей тренувальної місії для наших пілотів", – розповів очільник держави.

Нагадаємо, що на початку лютого Sky News повідомило про розширення програми підготовки українських військових у Великій Британії. За даними ЗМІ, до програми вирішили включити навчання морської піхоти та пілотів винищувачів.