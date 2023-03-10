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Зеленський заявив про початок перемовин щодо тренування українських пілотів у Норвегії
Україна та Норвегія ведуть перемовини щодо можливості проведення тренувальної місії для українських пілотів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
Він зазначив, що Осло надало допомогу Україні в багатьох сферах, які стосуються, зокрема, протиповітряної оборони та артилерії. Також президент нагадав, що Норвегія розпочала програму довготривалої бюджетної підтримки України, за якою протягом п'яти років буде виділено 7 млрд доларів.
Сьогодні, 10 березня, Зеленський зустрівся з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Граммом.
"Обговорили додаткові кроки, які можемо зробити разом із Норвегією, щоб ця весна була успішною і для української оборони, і для перспектив загальноєвропейської безпеки. До речі, починаємо спілкуватися з Норвегією щодо можливостей тренувальної місії для наших пілотів", – розповів очільник держави.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що на початку лютого Sky News повідомило про розширення програми підготовки українських військових у Великій Британії. За даними ЗМІ, до програми вирішили включити навчання морської піхоти та пілотів винищувачів.