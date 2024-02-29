Женевский центр по управлению в секторе безопасности поможет Украине минимизировать коррупцию в войсках

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) и Женевский центр по управлению в секторе безопасности (DCAF) заключили Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Отмечается, что заместитель главы НАПК Ярослав Любченко и представители DCAF договорились консолидировать усилия по углублению, расширению и обновлению знаний представителей сектора безопасности и обороны по выполнению антикоррупционного законодательства и развитию добродетели. Именно преодоление коррупции в этой сфере сейчас имеет важное значение для украинского общества.

"Развитие антикоррупционной сферы в Украине включает как формирование добропорядочного поведения среди населения, так и работу с нормативно-правовыми актами. Именно НАПК проверяет законопроекты на наличие коррупционных рисков, в частности законопроекта по мобилизации, а также создает просветительские материалы. Мы готовы распространять свои наработки и использовать их в секторе безопасности и обороны", – отметил Любченко.

Согласно меморандуму, сотрудничество планируется по следующим направлениям:

проведение взаимных консультаций, совместных исследований и анализа состояния соблюдения антикоррупционного законодательства и развития добродетели в секторе безопасности и обороны;

проведение совместных мероприятий и инициатив по повышению уровня добродетели;

обмен информацией, профессиональными и информационно-просветительскими материалами, документами, лучшими практиками, что будет способствовать взаимному пониманию и анализу состояния выполнения антикоррупционного законодательства и инициатив;

усиление институциональной способности НАПК путем проведения учений, экспертной поддержки в усовершенствовании законодательства.

В НАПК также рассказали, с чего начнется сотрудничество агентства с DCAF: первыми шагами в сотрудничестве НАПК и DCAF будут идентификация коррупционных рисков в секторе безопасности и обороны, в частности, связанных с полномасштабным вторжением РФ в Украину до их устранения и минимизации, а также разработка учебного онлайн-курса для руководящего состава органов сектора безопасности и обороны на базе "Руководства для руководителя".

Глава отдела Европы и Центральной Азии DCAF Дарко Станчич отметил важность определения приоритетных направлений в работе, поскольку НАПК углубленно работает в сфере противодействия и предотвращения коррупции.

"Сотрудничество с НАПК позволит получать более точную информацию о коррупционных рисках в секторе безопасности в Украине", - подчеркнул он.

Напомним, 27 февраля правительство назначило Виктора Павлущика новым главой НАПК - до этого он возглавлял отдел детективов НАБУ. В период с 15 января 2020 года по 15 января 2024 года НАПК возглавлял Александр Новиков.

О НАПК

НАПК – это центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. Ведомство анализирует ситуацию с коррупцией в стране и разрабатывает соответствующую антикоррупционную стратегию и государственную программу по ее реализации, а также координирует выполнение этих документов.

Кроме того, НАПК выявляет коррупционные нормы в законодательстве, контролирует и проверяет декларации публичных служащих, проводит мониторинг образа их жизни, следит за соблюдением ограничений финансирования политических партий и т.д.

Также НАПК является органом, ответственным за содействие развитию системы комплаенса в частном секторе. Во время процедур комплаенса контрагенты подлежат проверке на добродетель, в том числе соблюдение норм социально ответственного ведения бизнеса в соответствии со стандартами ОЭСР. НАПК ведет список "Международные спонсоры войны".