Женевський центр з урядування в секторі безпеки допоможе Україні мінімізувати корупцію у військах

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Женевський центр з урядування в секторі безпеки (DCAF) уклали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що заступник очільника НАЗК Ярослав Любченко та представники DCAF домовилися консолідувати зусилля для поглиблення, розширення й оновлення знань представників сектору безпеки та оборони щодо виконання антикорупційного законодавства та розбудови доброчесності. Саме подолання корупції у цій сфері зараз має критично важливе значення для українського суспільства.

"Розбудова антикорупційної сфери в Україні включає як формування доброчесної поведінки серед населення, так і роботу з нормативно-правовими актами. Саме НАЗК перевіряє законопроекти на наявність корупційних ризиків, зокрема законопроекту щодо мобілізації, а також створює просвітницькі матеріали. Ми готові поширювати свої напрацювання та використовувати їх у секторі безпеки та оборони", – зауважив Любченко.

Згідно з меморандумом, співпраця планується за наступними напрямами:

проведення взаємних консультацій, спільних досліджень та аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства та розбудови доброчесності у секторі безпеки та оборони;

проведення спільних заходів та ініціатив щодо підвищення рівня доброчесності;

обмін інформацією, професійними та інформаційно-просвітницькими матеріалами, документами, кращими практиками, що сприятиме взаємному розумінню та аналізу стану виконання антикорупційного законодавства та ініціатив;

посилення інституційної спроможності НАЗК шляхом проведення навчань, експертної підтримки в удосконаленні законодавства.

У НАЗК також розповіли, з чого почнеться співпраця агентства з DCAF: першими кроками у співпраці НАЗК та DCAF будуть ідентифікація корупційних ризиків у секторі безпеки та оборони, зокрема тих, що пов'язані з повномасштабним вторгненням РФ в Україну до їх усунення та мінімізації, а також розробка навчального онлайн-курсу для керівного складу органів сектору безпеки і оборони на базі "Посібника для керівника".

Голова відділу Європи та Центральної Азії DCAF Дарко Станчич відзначив важливість визначення пріоритетних напрямів в роботі, оскільки НАЗК поглиблено працює у сфері протидії та запобігання корупції.

"Співпраця з НАЗК дозволить отримувати точнішу інформацію щодо корупційних ризиків у секторі безпеки в Україні", - підкреслив він.

Нагадаємо, 27 лютого уряд призначив Віктора Павлущика новим головою НАЗК - до цього він очолював відділ детективів НАБУ. У період з 15 січня 2020 року по 15 січня 2024 року НАЗК очолював Олександр Новіков.

Про НАЗК

НАЗК — це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Відомство аналізує ситуацію з корупцією в країні та розробляє відповідну Антикорупційну стратегію та державну програму з її реалізації, а також координує виконання цих документів.

Крім того, НАЗК виявляє корупційні норми у законодавстві, контролює та перевіряє декларації публічних службовців, проводить моніторинг способу їхнього життя, стежить за дотриманням обмежень щодо фінансування політичних партій тощо.

Також НАЗК є органом, відповідальним за сприяння розбудові системи комплаєнсу у приватному секторі. Під час процедур комплаєнсу контрагенти підлягають перевірці на доброчесність, у тому числі на дотримання норм соціально відповідального ведення бізнесу відповідно до стандартів ОЕСР. НАЗК веде перелік "Міжнародні спонсори війни".